لأول مرة.. اتحاد الكرة يكشف عن السبب الحقيقي وراء خسارة الأهلي لدوري الأبطال

يرى أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري ان سبب خسارة الأهلي في دوري ابطال افريقيا هو عدم خوض عدد من اللاعبين أمام جماهير مثلما حدث في ملعب رادس.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "عدم اللعب أمام الجماهير هو سبب خسارة الاهلي بسبب مستوى لاعبيه".

متابعًأ "الاتحاد ليس سببًا في عدم عودة الجماهير، هناك ظروف بيروقراطية وقرارات لا دخل لنا فيها هي السبب، نتمنى ان يتم اتخاذ القرار من الصباح".

واضاف مجاهد "ما يحدث في مصر من قرارات يجعلني ارفض الحلم ان اقوم بتنظيم كاس العالم في اي فترة مقبلة".