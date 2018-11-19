كل ما تريد معرفته عن قرض "مستورة" لإنشاء مشروعات متناهية الصغر





يوجه قرض "مستورة" للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، بإجمالى تمويل قدره ٢٥٠ مليون جنيه، وأطلق بنك ناصر، المشروع في منتصف شهر نوفمبر 2017، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفيما يلي عددًا من المعلومات عن القرض:-





*ما الفئة المستهدفة للقرض

-يستهدف قرض مستورة الفئات التالية: المرأة التي تحصل على المعاش الضماني، المرأة التي تحصل على دعم تكافل وكرامة، المرأة التي تقدمت للحصول على دعم تكافل وكرامة، ولم تحصل عليه لعدم استيفاء الشروط، المرأة التي تحصل على نفقة شهرية، المرأة العاملة صاحبة الدخل البسيط، المرأة القادرة على العمل وليس لديها دخل.





*شروط الحصول على القرض

-أن تكون المرأة مصرية الجنسية، وأن يتراوح عمر المرأة بين 21 عاما و60 عاما، ويفضل أن يكون لها سابق خبرة بالمشروع المقدم، وأن تتمتع بسمعة طيبة ويتم التأكد من ذلك عن طريق الاستعلام عنها ميدانيا.





*نظام تقسيط القرض

نظام التقسيط تصاعدي مميز، وأنظمة سداد حتى 10 سنوات، لتلبى كافة الاحتياجاتظام تقسيط تصاعدي مميز، وأنظمة سداد حتى 10 سنوات، لتلبى كافة الاحتياجات





*مبلغ القرض وقيمته

- قيمة القرض تبدأ من 4 آلاف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه.





*سن المتقدم للحصول علي القرض

- المستفيد لا يقل سنه عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما؛ ويفضل من له سابق خبرة فى المشروع المطلوب تنفيذه.





* مدة القرض:

- مدة القرض من ٣ أشهر وحتى ٢٤ شهرا وتحدد قيمة القرض عن طريق لجنة الزكاة وفقا للاستعلام الميداني.





ويهدف القرض تسخير رأس المال لخدمة المجتمع ولمحاربة البطالة ودعم المرأة وتمكينها اقتصاديا تقديرا لدورها المجتمعى.





وزيرة التضامن: "مستورة" فاتحة خير وطوق نجاة في حياة الكثيرات

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي ان البنك يقوم بالعمل على التوسع في المشروعات الاقتصادية القائمة على البعد الاجتماعي مثل مشروع مستورة الموجه للمرأة، الأمر الذي يحقق الهدف الأصيل للبنك في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، موضحة أن قرض "مستورة"‬ الممول من صندوق تحيا مصر كان فاتحة خير وطوق نجاة في حياة الكثيرات من المستفيدات سواء من حيث تحسين دخولهن وظروفهن المعيشية أوتحويلهن إلي ‬منتجات قادرات علي كسب القوت، بدلا من انتظار تلقي الدعم أو المساعدة، وأصبح أمامنا نماذج لقصص نجاح عديدة يوميا مع "مستورة" لإنشاء مشروعات متناهية الصغر حيث تم تنفيذ اكثر من 15 الف مشروع حتى الآن في مختلف المحافظات.





وأشارت والي، إلى أن سرعة الاجراءات وبساطة المستندات المطلوبة كانت من مسببات نجاح المشروع حيث أن المستندات المطلوبة للحصول على قرض المشروع هي طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد ويتم الصرف خلال 48 ساعة فقط.





مسئول ببنك ناصر: "مستورة" نجح في تغطية كافة مشاريع التنموية

أكد الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن قرض مستورة يأتي في إطار تحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف الاهتمام بمحدودي الدخل والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وحماية الفئات الأكثر احتياجا وتمكين المرأة اقتصاديا بتوفير فرص عمل لها وإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها على تنمية نفسها بالعمل.





وأضاف أن المشروع نجح في تغطية كافة مشاريع التنموية حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية، احتلت الصدارة في التنفيذ وبلغ عددها 6575 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 108 ملايين جنيه يليها في الاقبال على التنفيذ مشروعات الانتاج الحيواني والتي بلغ عددها 5925 مشروعا بإجمالي قارب 106 ملايين جنيه بينما يأتي تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1415 مشروعا بإجمالي 15 مليون جنيه، ثم المشروعات الصناعية بإجمالي 558 مشروعا بتكلفة حوالي 9 ملايين جنيه، والمشروعات الخدمية بإجمالي 365 مشروعاً وبتكلفة أكثر من 6 ملايين جنيه.





وأوضح: "كذلك نجح المشروع في تغطية معظم محافظات الجمهورية بما فيها المناطق الحدودية حيث تم منح عدد71 مشروع لمناطق حلايب وشلاتين وابو رماد بقيمة مليون و420الف جنية وقد جاءت محافظة الشرقية على رأس المحافظات تنفيذا للمشروعات تليها محافظتي بني سويف وقنا ثم الإسكندرية".





كما تم تخصيص 3 آلاف مشروع من مشروعات (مستورة) للسيدات من ذوات الإعاقة تماشيا مع خطط وزارة التضامن الاجتماعي لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وتنفيذا لإستراتيجية 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة.





واضاف أن لجان الزكاة هي الضامن لكافة المشروعات الممنوحة عن طريقها، والسداد يكون على 24 شهرا بدون فوائد، لافتا إلى أنه تحتسب 7% مصاريف عن مدة القرض تسدد مرة واحدة، مشيرا الى ان قيمة القرض لمشروع "مستورة" تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل، وليس لها مصدر دخل ثابت و يتم منح القرض في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح عن طريق لجان الزكاة على أن يتراوح عمر المستفيدوما بين 21 الي 60 عام.



