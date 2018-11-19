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ناجية من داعش: عائلة مسلمة ساعدتني على الهروب

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:45 ص
ناجية من داعش: عائلة مسلمة ساعدتني على الهروب
لمياء بشار
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نعيم يوسف
 
قالت لمياء بشار، فتاة أيزيدية ناجية من "داعش"، إنها قامت بالهروب ليلا مع واثنين من صديقاتها إلى المنطقة الآمنة في "كركوك"، وأثناء هروبهن داست صديقتها على عبوة ناسفة فانفجرت فيها، قبل وصولهن للمنطقة الآمنة بنصف ساعة.

وأضافت "بشار"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on e"، الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، أنها فقدت عيناها، وسالت الدماء من وجهها، ونادت على صديقاتها الاثنين، ولكن لم تسمع صوتهما.

وأشارت الفتاة الأيزيدية، أن عائلة مسلمة أخرى كانت هاربة من داعش ساعدتها على الهروب، والوصول إلى المنطقة الآمنة.
المزيد عن: وائل الإبراشي لمياء بشار كل يوم كركوك فتاة أيزيدية داعش
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