اليوم.. افتتاح المؤتمر الثالث لعلاج مرضى الفيروسات الكبدية



تفتتح الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ALPA ورئيس مؤسسة الكبد المصري، اليوم الاثنين، المؤتمر الثالث للمؤسسة الأفريقية لعلاج مرضى الفيروسات الكبدية ALPA، تحت عنوان "بناء القدرات في مجال الفيروسات الكبدية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي".



ويشارك في المؤتمر ممثلين من 20 دولة أفريقية، والذي يُعقد بالقاهرة على مدار يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، بدعم من مفوضية البحث العلمي والتقني بالاتحاد الأفريقي.



يحضر الافتتاح أحمد شاهين، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ممثلًا عن وزارة الخارجية، والدكتور أحمد حمدي، المدير التنفيذي لمفوضية البحث العلمي والتقني بالاتحاد الأفريقي.



ويأتي المؤتمر في باكورة الأعمال التحضيرية المبدئية لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019 وشكل من أشكال الآليات التنفيذية لأجندة أفريقيا 2063، وربطها برؤية مصر 2030.



ويهدف المؤتمر إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة التهاب الكبد الفيروسي ونقل التجربة المصرية في مكافحة الفيروسات الكبدية وهو الطلب الذي وجه به "اكينزمي اويسينا" رئيس بنك التنمية الأفريقي، وبناء القدرات في مجال التهاب الكبد الفيروسي وتزويد المشاركين، بالمعرفة والكفاءات اللازمة لمكافحة التهاب الكبد المستوطن، وتبادل الخبرات حول تحديات ونجاحات التهاب الكبد من خلال إنشاء تعاون دائم بين الدول الأفريقية من أجل الموظفين العاملين في هذا المجال.



كما يهدف لزيادة الوعي حول حالات التهاب الكبد الفيروسي في القارة الأفريقية، وكيف يمكن العمل على تخفيف حدة المشكلة لتقديم الإغاثة للدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي المهددة بالعدوى، وتعزيز التعاون داخل أفريقيا بين المنظمات القائمة وأصحاب المصلحة الذين يكافحون التهاب الكبد الفيروسي، وكيفية تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من تجارب الألبا وتوسيع نطاق تغطيتها للقارة بأكملها تدريجيًا.



ويتطرق المؤتمر لتبادل الخبرات بشأن انتشار ورصد الوباء، وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ لالتهاب اﻟﻜﺒﺪ الوبائي ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻣﻌﺮﻓﺔ كيفية جعل اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ متاحة وميسورة التكلفة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻷﺧﺮى.



يشارك في المؤتمر ممثلون عن 20 دولة، بينهم رؤساء مجالس الصحة بمجالس النواب بدولهم بالإضافة لعدد من منظمات المجتمع المدني في أفريقيا والعاملة في مجال علاج الفيروسات الكبدية.



كما تدور محاور المؤتمر حول نظرة عامة عن مرض التهاب الكبد الوبائي، وهل هو أولوية في دول أفريقيا، قصة نجاح في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي، ودراسة حالة "قرية خالية من الفيروسات بمصر"، دور السياسات العامة في إدارة الأوبئة وخاصة التهاب الكبد الفيروسي، ودور شركات الأدوية والجهات المانحة في مساعدة الدول الأفريقية في مكافحة التهاب الكبد الوبائي.



