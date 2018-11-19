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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 19 نوفمبر 2018

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:53 ص
حظك اليوم برج الجدى الاثنين 19 نوفمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الجدى22 دسمبر الی 20 يناير) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

                                    

برج الجدى:              

أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية! لديك الآن قدرة التعامل بدقة وحكمة مع جميع المواقف التي تواجهها وتتعرض لها، فتأكد من استغلالك لها بقدر الإمكان! 

          

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