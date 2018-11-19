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الكناني يقود تدريبات المنصورة عقب أزمة المستحقات

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:47 ص
الكناني يقود تدريبات المنصورة عقب أزمة المستحقات
الكناني
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هيثم حبيب
 

يواصل فريق المنصورة تدريباته الجماعية بقيادة مديره الفني ياسر الكناني استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام فريق طنطا الخميس المقبل بدوري الممتاز "ب".

 

وقال الكناني في تصريح خاص لـ "الفجر الرياضي" إن أزمة مستحقات اللاعبين في طريقها للحل، من أجل تحفيز الفريق على مواصلة المنافسة على بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

 

وكان مجلس إدارة نادى المنصورة الرياضى قد أعلن عن حل مشاكل الفريق وصرف كافة المستحقات قبل مباراة الخميس مع صرف ملابس الفريق الشتوية وهو ما أكده الكناني.

 

ويحتل المنصورة حاليا المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر دمنهور وبفارق الأهداف خلف الرجاء صاحب المركز الثاني.

 

جدير بالذكر أن الكناني قد أعلن رحيله عن قيادة الفريق بسبب تأخر مستحقات ومكافأت اللاعبين، قبل أن يتراجع عن قراره عقب تدخل مجلس الإدراة لتهدئة الأوضاع حفاظاً على مسيرة المنصورة بالموسم الحالي.

 

 

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