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حظك اليوم برج الثور الاثنين 19 نوفمبر 2018

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:48 ص
حظك اليوم برج الثور الاثنين 19 نوفمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الثورمن 21 أبریل الی 21 مايو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

                                     

برج الثور:                 

حاليًا أنت قلق بعض الشيء وتميل إلى الانفعال عندما تسير الأمور على عكس رغبتك، أو عندما يخالفك الآخرون في الرأي. تحكم في نفسك، واستخدم طاقتك في شيء أكثر عقلانية من المواجهة. لهذا السبب قد تصادف أعداء فقط وحواجز أكثر مما تستطيع التعامل معه على المدى الطويل. 

                                  

                        

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