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وزير الآثار يكشف حقيقة غلق المتحف المصري بالتحرير

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:49 ص
وزير الآثار يكشف حقيقة غلق المتحف المصري بالتحرير
وزير الآثار
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نعيم يوسف
 
رد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، على شائعات غلق المتحف المصري بالتحرير، قائلا إن هذا لن يحدث، وسيتم نقل قطع أثرية منه للمتحف الكبير ومتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

وتابع "العناني"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، ويقدمه وائل الإبراشي، أن متحف التحرير يخاف عليه الناس لأنه له مكانة كبيرة، وخرجت شائعات بأنه سيتم غلقه بعد افتتاح المتحف الكبير.

وأضاف الوزير، أنه سيتم نقل 5 آلاف قطعة آثرية وهي آثار توت عنخ آمون، كما سيتم نقل المومياوات لمتحف الحضارة في الفسطاط، ولكن القطع الرئيسية ستظل موجودة.
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