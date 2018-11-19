سامح عاشور: تنقية الجداول أكبر مشروع قومي بتاريخ "المحامين" (فيديو)



أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن قرار ضوابط تجيد الاشتراك لتنقية الجداول، عبارة عن فكر الجميع بمجلس النقابة الذي يتشرف برئاسته، واصفا إياه بأكبر مشروع قومي في تاريخ النقابة.



وأضاف "عاشور": "رقميا وصلنا لـ 600 ألف، وكل شخص خريج كلية حقوق استخرج الكارنية بغض النظر عن عمله بالمهنة، وبعضهم عملوا كموظفين أو فتحوا مشروعات خاصة وهو ما يخالف قانون النقابة".



وأوضح: "أصبح الوضع يسيء للعدالة والمهنة، وما قومنا به تطبيق القانون، والشروط المتواجدة به، فالأعضاء يجب أن يعملوا بالمهنة وفي مصر، وراجعنا السنوات الأخيرة لاشتغال أعضاء النقابة، والمجددين للاشتراك هذا العام ما يقرب من 200 ألف محامي".



وتابع: "قانون المحاماة يلزم أن يكون تعديل درجة القيد أن يكون مشتغلا، وكذلك الترشح للانتخابات والحصول على المعاش، وكل ما فعلناه تطبيق القانون بحزم وتنظيم الوضع".

