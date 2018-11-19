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برلماني: ملف الإخوان أصبح "محروق" مع بريطانيا

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:43 ص
برلماني: ملف الإخوان أصبح محروق مع بريطانيا
النائب طارق الخولي
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نعيم يوسف
 
قال النائب طارق الخولي، أمين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن كلمة "الدبلوماسية البرلمانية"، هي كلمة جديدة على السياسة المصرية، وتم إغفال ذلك على مدار سنوات مختلفة، مشيرا إلى أن الخارج ينظر للنواب على أنهم منتخبون من الشعب ويستطيعون الحديث في كل شيء.

وأضاف "الخولي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن زيارة النواب إلى بريطانيا الأيام الماضية كانت انطلاقًا من ذلك، وهي أعطت الكثير من الإشارات، وعلى رأسها أن مصر تجاوزت مسألة ملف الإخوان. 

وتابع النائب البرلماني، أن ملف الإخوان فرض نفسه في السابق بشكل أو بأخر، ولكن هذه المرة ملف الإخوان كان "محروق" مع الجانب الأخر.
المزيد عن: مصر بريطانيا النائب طارق الخولي البرلمان الإخوان
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