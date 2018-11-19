"العناني" يوجه رسالة للمنقبين عن الآثار في المنازل



وتابع "العناني"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن 99% من الحالات تكون وهم وأناس دجالين، "وناس تقول الحق انا لقيت آثار وتعالي بسرعة".



وأضاف: "عندما نبحث نحن عن الآثار نعرف أين نبحث، بناءًا عن الأبحاث، ولا يتم سرقة أي شيء".



وأشار إلى أن هناك حالات قليلة جدا تجد آثار، ولكن كم شخصًا يموت أمام ذلك، وحتى من يجد يتعرض لطائلة القانون، لافتا إلى أن مشكلة مصر أننا نعيش فوق المكان الذي كان يعيش فيه أجدادنا، وقدرنا جعلنا نعيش في مكان به آثار في كل مكان، ووزارة الداخلية تبذل مجهود كبير في القبض على من يسرقون الآثار.

علق الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، على التنقيب عن الآثار في المنازل، قائلا: "بنقرأ كل يوم ناس بتموت أسفل المنازل بحثا عن الكنز.. الوهم".