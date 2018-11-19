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البابا تواضروس يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:16 ص
البابا تواضروس يوجه رسالة للمصريين (فيديو)
البابا تواضروس
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أمنية فوزي
 
قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن أي مجتمع يوجد به بعض المتعصبين، متابعًا: "لو حصلت مشكلة في قرية نتذكر أنه يوجد آلاف من القرى السالمة، ونعمل على حل هذه المشكلة".

وأضاف "تواضروس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية ""dmc، أن البعض لا يهمه أن يعيش في سلام، ويسمى بأصحاب العين الواحدة؛ لأنه لا يرى إلا شيئًا واحدًا.

وأكد أن كل شيء قائم على كفاءة الإنسان ومقدار مشاركته في الإنسانية، موجهًا رسالة للمصريين، قائلًا: "لكل إنسان مصري، اعمل بجد وبأمانة ومسئولية، واتعلم وعلم بجد وبأمانه، وتحلى دائمًا بالرجاء والأمل، وابعد عن الذات والذاتية والأنانية لأنها تهدم المجتمع، أرجوك ابعد عن التشكيك والشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة ولا تساهم في نشرها أو تتلوث في فكرها".
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