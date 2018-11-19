"التموين" تزف بشرى سارة بشأن إضافة المواليد على البطاقات

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين مرتبط بتصحيح البيانات، موضحًا: "لن يتم تجديد إضافة مواليد جدد لبطاقات غير سليمة".



وأضاف "مدكور"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى" ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه من المتوقع إضافة المواليد الجدد أول يناير 2019، ولكن لن يتم إضافتهم لبطاقة غير سليمة.



وأشار مستشار وزير التموين إلى أن الوزارة تهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه بطريقة حقيقية وأن تحصل الأسر الأولى بالرعاية على الدعم.

