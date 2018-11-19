تساقط أجزاء من عقار في الإسكندرية (صور)

شهد شارع سيدي إسكندر التابع لدائرة قسم اللبان بالإسكندرية، قبل قليل، تساقط أجزاء من عقار، دون حدوث أي من الإصابات بين قاطنيه.



وقال بيان لحي الجمرك، إنه فور استقبال إشارة بوجود تساقط أجزاء بعقار بشارع سيدي إسكندر بدائرة قسم اللبان توجهت على الفور المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، برفقة محمد سعد سكرتير عام حي الجمرك، والنوباتجيه وتنفيذيين الحي لموقع البلاغات والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه وتأمين الشارع للمارة.



وأكد الحي، أنه تم تحويل العقار للجنة المنشأت الآيلة لاتخاذ اللازم صباح باكر خوفًا على أرواح المواطنين، حيث تبين أن العقار صادر له قرار إزالة وترميم ولا توجد أي خسائر أو إصابات، ويأتي ذلك في ضوء التعامل الفوري والسريع مع أي أزمات طارئة.