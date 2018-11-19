جدل تحت قبة البرلمان حول اقتراح منح الرجل إجازة وضع.. ونواب: "زوجته ليست بحاجة إليه"



أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، مُقترح منح الرجل إجازه 10 أيام، خلال الأيام الأولى لوضع زوجته، يأخذها على حساب الدولة، مؤكدين أنها أبسط حقوق المرأة بأن يكون زوجها بجانبها عقب الوضع، ويساعدها في الأعمال المنزلية، حتى تتعافى تمامًا، بينما رأى البعض الآخر أن هذا المقترح غير منطقي، لأن قانون العمل يمنح الرجل 21 يومًا إجازة سنوية، و7 أيام، ويمنح المرأة 4 أشهر وضع وسنتين حضانة للطفل، لذلك فهي ليست في حاجة إلى تواجد زوجها بجانبها.



- آمنة نصير: "هيسيب مراته وهينزل على القهوة"

في هذا الصدد، رحبت الدكتورة آمنه نصير، عضو مجلس النواب، بمقترح منح الرجل إجازه 10 أيام، خلال الأيام الأولى لوضع زوجته، يأخذها على حساب الدولة، مؤيدة موافقتها التامه على جميع المقترحات التي من شأنها إنصاف المرأة وجعلها سعيدة مع أسرتها.



وتسائلت "نصير" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، أين الرجل المصري المؤهل الذي سيستغل هذه الإجازة في الجلوس بجانب زوجته؟، مضيفة: "الراجل للأسف هيسيب مراته وهيروح يقعد على القهوة في فترة الإجازة"، لذلك قبل أن نطالب بمنح الرجل 10 أيام إجازة وضع، يجب أن نُربي أجيالنا على ثقافة مشاركة الرجل للمرأة ومساعدتها في جميع الأمور المنزلية، حتى يعرف حق المرأة ويقدرها جيدًا.



- إليزابيث: أبسط حقوق المرأة وجود زوجها بجانبها

ومن جانبها، أيدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، مقترح منح الرجل إجازه 10 أيام، خلال الأيام الأولى لوضع زوجته يأخذها على حساب الدولة، مؤكدة أنها أبسط حقوق المرأة بأن يكون زوجها بجانبها خلال هذه الفترة، حتى تتعافى تمامًا.



وأشارت "إليزابيث" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إلى أن هذا المقترح متواجد في الدول المتقدمة، وفي حال تطبيقة في مصر سيكون له أثار إيجابية عديدة، وذلك من خلال تفرغ الزوج للزوجة ومساندتها ورعاية أطفالة حديثي الولادة.



- أبو خضرة: "يالا بينا نوقف الشغل علشان الولادة"

بينما رفض النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، مقترح منح الرجل إجازه 10 أيام، خلال الأيام الأولى لوضع زوجته يأخذها على حساب الدولة، قائلًا: "اللي عايز ياخد إجازة ياخدها على حسابه مش على حساب الدولة".



وأشار "أبو خضرة" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إلى أن قانون العمل الذي يمنح المرأة إجازة وضع لمدة 4 شهور، والذي يغنيها عن وجود زوجها بجانبها خلال هذه الفترة، متابعًا: يالا بينا نوقف المدارس والمصالح الحكومية ونعطل الشغل والعمل علشان الولادة"، مؤكدًا أنه مقترح غير منطقي.



- عبدالفتاح: "لو مراتك هتولد اعمل حساب إجازتك"

ورفض عبد الفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترح منح الرجل إجازة 10 أيام، خلال الأيام الأولى لوضع زوجته يحصل عليها على حساب الدولة، قائلًا: "لو مراتك هتولد اعمل حساب إجازاتك، دا إحنا بنتمنى ساعة عمل واحدة".



وأشار عبدالفتاح لـ"الفجر" إلى أن قانون العمل يمنح الرجل 21 يومًا إجازة سنوية، و7 أيام، ويمنح المرأة 4 أشهر وضع وسنتين حضانة للطفل، لذلك فهي ليست في حاجة إلى تواجد زوجها بجانبها، مطالبًا بالإطلاع الجيد على قانون العمل، لمعرفة كافة التفاصيل، واقتراح كل ما يفيد المجتمع.



وكانت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اقترحت منح الرجل إجازة 10 أيام، خلال الأيام الأولى لوضع زوجته، وذلك لتفرغه في هذه المدة لرعاية الطفل حديث الولادة.

