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وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج إلى صور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:04 ص
وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج إلى صور
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

أحيا الفنان العربي وليد توفيق احتفالية موسيقية بعنوان من قرطاج إلى صور، وذلك برعاية سفيري تونس ولبنان السادة كريم بودالي وطوني فرنجية وأيضا برعاية الطيران التونسي.


المهرجان الذي نظمته شركة "لايتهاوس" للإنتاج السّينمائي والتلفزيوني، كان قد شهد احتفالاً فنيّاً وثقافيّاً في نادي دير القلعة في بيت مري، بحضور نخبة من نجوم الفن والإبداع الثّقافي وشخصيات سياسية من البلدين.

 

ويأتي ضمن الحضور مستشاري الرئيس التونسي السيدان د. حسان العرفاوي ونورالدين بنتيشة، ومستشار رئيس الحكومة السيد مفدي المسدي، فضلا عن المدير العام للتلفزيون التونسي السيد لسعد الداهش ومديري البرامج الياس الجراية إيهاب الشاوش، فيما حضر كما حضر مميزا للمسرحيين توفيق الجبالي ورجاء فرحات، وجورج خباز، والموسيقار إحسان المنذر والفنان احمد بدير، والفنان سامو زين والممثلة درة.

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