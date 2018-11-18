يوفنتوس يجهز مبلغًا ماليًا للتعاقد مع نجم وسط أرسنال "المنبوذ"

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يجهز 10 ملايين و 400 ألف يورو، من أجل التعاقد مع أرون رامسي، لاعب أرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فوتبول إيطاليا" فإن محاولة المغامرة في إيطاليا بالنسبة لرامسي، قد تبدأ اعتباراً من 1 يوليو 2019.



