يوفنتوس يجهز مبلغًا ماليًا للتعاقد مع نجم وسط أرسنال "المنبوذ"
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:57 معمر عبدالعزيز
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يجهز 10 ملايين و 400 ألف يورو، من أجل التعاقد مع أرون رامسي، لاعب أرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فوتبول إيطاليا" فإن محاولة المغامرة في إيطاليا بالنسبة لرامسي، قد تبدأ اعتباراً من 1 يوليو 2019.
وخاض لاعب الوسط، هذا الموسم 16 مباراة وسجل هدف واحد وقدم 4 تمريرات حاسمة بقميص آرسنال (بإجمالي 341 من الدقائق و 58 هدف في 11 موسم مع المدفعجية)، وسيكون اللاعب كذلك مفضلاً من قبل بايرن ميونيخ الألماني.
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