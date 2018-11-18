الكويت تقدم 50 مليون دولار لميزانية السلطة الفلسطينية

أعلن سفير دولة فلسطين، لدى الكويت، رامي طهبوب، مساء الأحد، أن الكويت قدمت مبلغ 50 مليون دولار دعماً للموازنة العامة لدولة فلسطين، وتحويل المبلغ إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا.







وشكر السفير طهبوب الكويت، على دعمها، وثمن وقوفها الدائم واللامحدود إلى جانب دولة فلسطين، على جميع المستويات، وفِي كافة المجالات.