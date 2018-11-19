"العناني": الآثار المباعة قبل عام 1983 لا يمكن استردادها إلا في هذه الحالة (فيديو)



قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن مصر كانت تهدي الضيوف الكبار أثار في القرن الـ19، وكانت تبيع الآثار المكررة في بنك ملصق بالمتحف المصري حتى عام 1983.



وتابع "العناني"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن المسلة الشهيرة بباريس كانت اهداء من مصر لفرنسا، ووصلت باريس في عام 1836، لافتًا إلى أن مصر أهدت فرنسا مسلتين، لكنها تنازلت عن مسلة منهما في السنوات الأخيرة.



ولفت إلى أن الآثار المباعة لا يمكن استردادها، ولكن مصر يمكنها التدخل حال عدم احترامها أو التعامل معها بشكل غير لائق.



