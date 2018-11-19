أحمد شيحة عن إدعاءات تصنيع مصر للسيارات: "العجلة مش بنصنّعها"

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، إن مصر لا يوجد بها تصنيع سيارات، وإنما ما يحدث مجرد تجميع فقط، فالتصنيع يعنى أن المكون الرئيسي موجود في بلد الصنع.



وأضاف "شيحة"، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، أن الحديث عن أننا نصنع 40% من السيارات غير صحيح، لو كان هذا صحيح لتم السماح لنا بالتصدير.



وتابع، أن هذه التصريحات محاولة لدغدغة المشاعر تحت مسمى صنع في مصر، معقبًا: "إحنا العجلة مش بنصنعها".

