القومي للسينما يختتم فعالياته بعرض فيلم "مولانا"

اختتمت، منذ قليل، فاعليات حفل ختام الدورة الـ22 من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بعرض فيلم مولانا والذي حصد ٤ جوائز منها أفضل ممثل دور أول وأفضل سيناريو.





وشهد الحفل حضور كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمخرج سمير سيف رئيس المهرجان، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والفنانين عمرو سعد، وماجد الكدواني، ونادية الجندي، ومصطفى فهمي ولفيف من نجوم الفن الكبار والشباب.