خبير اقتصادي: تحويلات المصريين في الخارج وصلت لـ26 مليار دولار

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن هناك تحسُن ملحوظ فى حجم التحويلات الخاصة بالمصريين فى الخارج التي تعد أهم مصادر الدولارية للدولة المصرية.



وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع على فضائية مصر الأولى، أن السوق السوداء للعملة انتهت عقب قرار تحرير سعر الصرف.



وأشار إلى أن كافة معاملات المصريين أصبحت مع الجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين في الخارج وصلت لحوالي 26 مليار دولار.

