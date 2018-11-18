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الإسماعيلي: استبعاد المحمدي ومتولي من القائمة الإفريقية غير صحيح

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:45 م
الإسماعيلي: استبعاد المحمدي ومتولي من القائمة الإفريقية غير صحيح
الاسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

أكد محمد محسن ابو جريشة المدرب العام لفريق الاسماعيلي أن الحديث عن عدم ضم محمود متولي وباهر المحمدي للقائمة الإفريقية للفريق غير صحيح بالمرة.

 

وقال أبو جريشة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "استبعاد باهر المحمدي ومتولي من القائمة الإفريقية غير صحيح، القوام الأساسي للفريق موجود بالقائمة".

 

وتابع: "سنعلن عن قائمة الفريق الإفريقية بعد مباراة الإنتاج المقبلة في بطولة الدوري".

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