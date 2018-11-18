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الجيش الجزائري يضبط مخبأً أسلحة في جنوب البلاد

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 11:43 م
الجيش الجزائري يضبط مخبأً أسلحة في جنوب البلاد
الجيش الجزائري
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وكالات
 
أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن مفرزة للجيش ضبطت في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، أمس الأحد، مخبأ أسلحة، قرب الشريط الحدودي بمنطقة أدرار، جنوب البلاد.



وأعلنت الوزارة على موقعها الرسمي على الإنترنت، التحفظ على قاذف صاروخي "آر بي جي 7"، وبندقية رشاشة من نوع "إف إم بي كيه"، ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، وبندقية من نوع "إم إيه إس- 54"، و3 بنادق تكرارية، وبندقية صيد، وقذيفتان عيار 82 ملم، وقنبلتين يدويتين.



بالإضافة إلى كمية معتبرة من الذخيرة من مختلف الأعيرة.



من جهة أخرى، أعلنت الوزارة اعتقال عنصرين داعمين للجماعات الإرهابية في ولايتي سكيكدة، والشلف.
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