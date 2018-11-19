"العناني": استعادة 23 ألف قطعة آثار كانت مهربة لإيطاليا.. والقضية محل التحقيق

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن وزارة الخارجية في مايو 2018 أبلغت وزارة الآثار بأن السلطات الإيطالية قبضت على حاوية بها أكثر من 23 ألف قطعة آثار مصرية.



وتابع "العناني"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير المكتب الفني للنائب العام كانوا في إيطاليا بعد 72 ساعة من معرفة الخبر، وأًثبتوا أن هذه القطع الآثرية خرجت من مصر بطرق غير قانونية.



ولفت إلى أن هذه القطع عادت لمصر خلال بضعة أسابيع وهي أسرع قضية لاسترداد الآثار، لافتًا إلى أن هذه القضية الآن محل تحقيق في النيابة العامة.



