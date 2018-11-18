عمروالليثى يحقق حلم الحاجة فاطمة الزهراء (فيديو)

قال الإعلامي د. عمرو الليثى، ببرنامج واحد من الناس على شاشة النهار إن فقرة حقق حلمك من اقرب الفقرات الى قلبه، لأنه يرى نماذج مشرفة ضحت بالكثير وتحتاج من يكرمها ويقف بجوارها ، ولهذا أقوم بالذهاب فى هذه الفقرة الى تلك النماذج المشرفة لنحقق أحلامهم وندخل السعادة والبهجة على قلوبهم.

وأضاف الليثى أن ما يسعدني أيضاً التواصل الرائع من أهالينا مع برنامج واحد من الناس وأحلامهم الواقعية البسيطة والمشروعة في حياة كريمة.

وعرض الليثى قصة لسيدة تدعى فاطمة الزهراء وكافحت واشتغلت فى المنازل حتى تستطيع تربية ابناءها وتُعليمهم

وقام الليثى بالذهاب الى مدينة بلقس والتقى مع تلك السيدة المكافحة وساهم بتحقيق حلمها وتكريمها ومساعدتها فى مشروع محل بقالة يساهم فى دخل إضافي لها، وسط فرحتها وفرحة الأهالي بالمنطقة.