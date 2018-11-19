نشرة أخبار منتصف الليل.. الأعلى للآثار: الإعلان عن كشف أثري جديد بمحافظة الأقصر السبت المقبل

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الأعلى للآثار يعلن عن كشف أثري جديد بمحافظة الأقصر السبت المقبل، ودمشق تعلن إعادة فتح السفارة الإماراتية من جديد، وعدد آخر من الأخبار الهامة.

الأعلى للآثار: الإعلان عن كشف أثري جديد بمحافظة الأقصر السبت المقبل

علق مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، على تدني مراسم دفن سائحة فرنسية في الأقصر، إننا لسنا لنا علاقة بذلك، فهذا دور وزارة السياحة والمحليات.

دمشق تعلن إعادة فتح السفارة الإماراتية من جديد

أبدت الحكومة السورية ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى العاصمة دمشق، وتفعيل عملها من جديد، ويأتي ذلك بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بعد بدء الحرب السورية.

نقيب الصيادلة: تخصيص سيارة لنقل جثمان الصيدلى المتوفي بالسعودية

أصدر الدكتور محي عبيد، نقيب عام الصيادلة، رئيس إتحاد الصيادلة العرب، تعليماته بتخصيص سيارة من النقابة لنقل جثمان شهيد الواجب الدكتور أحمد طه، المتوفى بالسعودية، مشيراً إلي أن النقابة سوف تتكفل بجميع مصاريف الجنازة وسرادق العزاء، وذلك لتشييع جنازة الشهيد، وتقديم واجب العزاء لأسرته تاكيدًا على تضامن جموع الصيادلة.

وزيرا الصحة والتعليم العالي يناقشان آليات قانون مزاولة مهنة الطب





استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك؛ لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون مزاولة مهنة الطب فى مصر، وذلك بديوان عام وزارة الصحة وبحضور الدكتور حسين خيري، نقيب الاطباء.

"الأطباء" تنعى الصيدلي المصرى المقتول فى السعودية‎

نعت نقابة أطباء مصر وإتحاد نقابات المهن الطبية، الصيدلى المصرى أحمد طه، الذى وافته المنية في أثناء عمله بمنطقة جيزان بالمملكة العربية السعودية على يد قاتل غادر.



