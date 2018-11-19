سمير صبري عن فتوى زواج الفتاة ببطن والدتها: "دعوة للفُجر"

علق الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، على فتوى زواج الفتاة ببطن والدتها التي أًصدرها الشيخ سعيد نعمان، قائلًا: "ليست فتاوى.. دي قلة أدب ودعوة للفُجر، وكلام جهل"، لافتًا إلى أنه لا يجوز التعاقد على الثمرة قبل حصدها فمبالك بزواج أنثى في بطن والدتها.



وتابع "صبري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، مستنكرًا: "كيف يتم ممارسة الحقوق الزوجية مع الفتاة التي في بطن والدتها، أم سيمارسها مع والدتها".



وأردف قائلًا: "اللي يلم هؤلاء الشيوخ بوليس الآداب وليس الأزهر، هؤلاء الشيوخ متسولون"، مشيرًا إلى أنه قدم بلاغًا ومذكرة للمجلس الأعلى للإعلام؛ لمعالجة ما ينشر في الإعلام.



وعن مهرجان المبدعات العرب، عقب قائلًا: "مهرجان قلة الأدب، ويقلل من شأن وصورة المرأة المصرية بالخارج، زي السبكي وبتوع اللحمة إللي بيقدموا المرأة في صورة سيئة في الفن".

