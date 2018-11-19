زي النهاردة بتاريخ 19-11-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 19-11-2018





أحداث





636 - نهاية معركة القادسية بنصر المسلمين على الفرس.





1095 - البابا أوربانوس الثاني يدعو «مجلس كليرمون» للإنعقاد وذلك لمناقشة إرسال حملة إلى الأراضي المقدسة.





1493 - كريستوفر كولومبوس ينزل على جزيرة بورتوريكو في العالم الجديد.





1816 - تأسيس جامعة وارسو.





1942 - الجيش الأحمر السوفيتي بقيادة الجنرال غيورغي جوكوف يبدأ عملية أورانوس، وهي العملية التي حولت دفة الصراع في معركة ستالينجراد.





1943 - النازيين يقومون بتصفية اليهود في «معسكر اعتقال يانوفسكا» في مبرغ غرب أوكرانيا، وقد قتل ما لا يقل عن 6000 يهودي بعد انتفاضة فاشلة ومحاولة للهروب الجماعي.





1946 - أفغانستان وآيسلندا والسويد ينضمون إلى الأمم المتحدة.





1954 - بدأ بث «تلفزيون مونتي كارلو»، وهي أقدم قناة تلفزيونية خاصة في أوروبا، وقد قام بتأسيسها الأمير رينيه الثالث.





1977 - الرئيس المصري محمد أنور السادات يزور إسرائيل ويلقي خطابًا بمقر الكنيست في القدس.





1979 - الخميني يفرج عن جميع المحتجزين في السفارة الأمريكية من أصول أفريقية.





1990 - علي عزت بيغوفيتش يتولى رئاسة البوسنة والهرسك.





1993 - الأردن ينفذ حكم الإعدام في سيدة تبلغ من العمر 26 سنة لقيامها بضرب زوجها وإشعال النيران فيه، وتعد هذه هي المرة الثانية في تاريخ الأردن التي ينفذ فيها حكم الإعدام في امرأة.





1994 - انفجار بحافلة في «سوق ديزنجوف» بمدينة تل أبيب يوقع 22 قتيلًا و248 جريحًا، وحركة حماس تعلن مسؤوليتها عن العملية.





1998 - اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تبدأ جلسات الاستماع للشهادات حول فضيحة لوينسكي والمتهم بها بالرئيس بيل كلينتون.





2005 - افتتاح «مؤتمر الوفاق العراقي» في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء إبراهيم الجعفري ومندوبين عن كافة الأطياف السياسية ومختلف التيارات الدينية والعرقية وبعض الشخصيات في العراق.





2005 - جنود من قوات مشاة البحرية الأمريكية يرتكبون مجزرة في مدينة حديثة العراقية.





2009 - الكشف عن خطة عمل عملية القفص الانقلابية في تركيا.





2011 - المجلس الانتقالي الليبي يعلن عن اعتقال سيف الإسلام القذافي بالقرب من بلدة أوباري جنوبي ليبيا.





2011 - قوات الشرطة المصرية تفض بالقوة إعتصام لأهالي مصابي ثورة 25 يناير وبعض الشباب بميدان التحرير بالقاهرة، وتلى ذلك وقوع مواجهات استمرت عدة أيام بما يعرف بأحداث محمد محمود، وأدت الأحداث إلى مصرع 41 متظاهرًا وإصابة الآلاف.





2013 - تفجير انتحاري يستهدف السفارة الإيرانيَّة في بيروت ويُخلّف 23 قتيلًا وفوق مائة جريح.





مـــــــــواليــــــــــد





1503 - بيير لويجي فارنيزي، دوق بارما.





1600 - الملك تشارلز الأول، ملك إنجلترا.





1711 - ميخائيل لومونوسوف، كاتب روسي.





1805 - فرديناند دي لسبس، دبلوماسي فرنسي وصاحب مشروع حفر قناة السويس.





1831 - جيمس جارفيلد، رئيس الولايات المتحدة العشرين.





1882 - عز الدين القسام، عالم مسلم ومجاهد سوري.





1887 - جيمس سومنر، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.





1896 - رشيد ياسمي، أديب إيراني.





1899 - أبو القاسم الخوئي، مرجع ديني شيعي.





1912 - جورج بالاد، عالم أمريكي في علم الأحياء الخلوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.





1915 - إيرل سوثرلند، عالم كيمياء حيوية وصيدلي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1971.





1917 - أنديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند.





1919 - جيلو بونتيكورفو، مخرج سينمائي إيطالي.





1935 - رشاد خليفة، مواطن أمريكي من أصل مصري إدعى النبوة وشكك بمصداقية القرآن.





1936 - يوان تسي لي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1986.





1938 - سعاد مكاوي، ممثلة ومغنية مصرية.





1938 - تد تيرنر، رجل أعمال أمريكي ومؤسس شبكة سي إن إن.





1954 - عبد الفتاح السيسي، الرئيس السادس لجمهورية مصر العربية.





1955 - جلوريا جويدا، ممثلة إيطالية.





1958 - تشارلي كوفمان، مخرج أمريكي.





1961 - ميغ رايان، ممثلة أمريكية.





1962 - جودي فوستر، ممثلة أمريكية.





1962 - كيرك هاميت، عازف غيتار أمريكي وعضو فرقة ميتاليكا.





1962 - شون بارنيل، سياسي أمريكي.





1963 - حبيب غلوم، ممثل ومخرج إماراتي.





1965 - لوران بلان، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.





1969 - شيرو هاماغتشي، ملحن ياباني.





1977 - حنا رباني خار، سياسية باكستانية.





1981 - محمود بوشهري، ممثل إيراني يعمل في الكويت.





1985 - كريس إيغلز، لاعب كرة قدم إنجليزي.





1986 - ميلان سميليانيتش، لاعب كرة قدم صربي.





1987 - سيلفيا سولير إسبينوزا، لاعبة كرة مضرب إسبانية.





1988 - باتريك كين، لاعب هوكي أمريكي.





1989 - تايجا، مغني راب أمريكي.





1993 - كريم فراي، لاعب كرة قدم سويسري.





وفيــــــــــات





496 - غاليليوس الأول.





498 - أناستاسيوس الثاني، بابا الكنيسة الكاثوليكية.





923 - أبو بكر الرازي، عالم مسلم.





1492 - عبد الرحمن الجامي، شاعر فارسي.





1665 - نيكولا بوسان، رسام فرنسي.





1884 - محسن الخضري، شاعر عراقي.





1887 - إيما لازاروس، شاعرة أمريكية.





1983 - عبد المنعم الفرطوسي، فقيه مسلم وشاعر عراقي.





2004 - جون روبرت فين، صيدلي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982.





2009 - عبد العزيز الفهد، ممثل كويتي.





2010 - عبد العزيز الدوري، مؤرخ عراقي.





2011 - خيرية أحمد، ممثلة مصرية.





2013 - فردريك سانغر، كيميائي بريطاني حائز على جائزة نوبل في الكيمياء.





2014 - غلام حسين مظلومي، لاعب كرة قدم إيراني.





2014 - مايك نيكولز، مخرج ومنتج أمريكي.





2015 - مال ويتفيلد، عداء أمريكي.





أعيــــــــاد ومنــــــــاسبـــــــــات





يوم الرجال الدولي.





عيد التحرير في مالي.





عيد العلم في البرازيل.