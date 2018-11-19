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"أزهري" عن فتوى زواج الفتاة ببطن والدتها: "منافية للفطرة"

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:27 ص
أزهري عن فتوى زواج الفتاة ببطن والدتها: منافية للفطرة
الدكتور عبد المنعم فؤاد
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أمنية فوزي
 
علق الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على فتوى زواج الفتاة ببطن والدتها التي أًصدرها الشيخ سعيد نعمان، قائلًا: "ستتوقف هذه الفتاوى يوم أن يسمع الصغير للكبير وأن يسمع الناس للعقلاء وأن نسمع لآراء المختصين كلًا في مجاله".

وتابع "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد: "ستتوقف هذه الخزعبلات يوم يُسمع للأزهر الشريف الذي نادى مرارًا وتكرارًا بتنظيم الفتوى".

وأكد أن الأزهر يعرف مدى مسئوليته، والراية التي يحملها، وينشر العلم الصحيح بالعالم كله، ولا يليق أن يُنسب للأزهر اجتهاد شخصي للبعض، موضحًا أن هذه الفتوى منافية للفطرة، وأن الأزهر ليس مسئولًا عنها.
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