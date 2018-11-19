"حضانة" بكفر الشيخ تحتفل بالمولد النبوي بالخناجر والسيوف.. و"التعليم" ترد

ردت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على واقعة احتفال "حضانة" بالمولد النبوي بالخناجر والسيوف، قائلة إن الأطفال يقومون بعمل محاكاة لفيلم الشيماء في الاحتفال بالمولد النبوي.



أوضحت "كشك"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن الخنجر مصنوع من فرو أرنب، والسيف مصنوع من الكرتون، وأن الأطفال كانوا ينشدون "طلع البدر علينا".



وتابعت أن الاحتفالية كانت مليئة بـ البلالين وحلاوة المولد والكثير من الألعاب الأخرى، لافتة إلى أنه تم تحويل الواقعة للتحقيق؛ لأنه كان من الممكن تفادي مشهد السيوف والخناجر ولكنهم كانوا يقومون بموقف محاكاة.

