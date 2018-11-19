خالد صديق يكشف موعد إعلان مصر خالية من العشوائيات

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن المرحلة الثالثة من حي الأسمرات جاهزة للافتتاح خلال الوقت الراهن، ومشروع أهالينا في منطقة الحرفيين جاهز أيضًا للافتتاح بإجمالي 1200 وحدة.



وأضاف "صديق"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن إعلان مصر خالية من العشوائيات سيكون في عام 2019، لافتًا إلى أن الصندوق كان يريد أن يتحقق هذا الهدف قبل هذا الوقت، لكن صعوبة خروج الناس من المناطق الخطرة هو من أدي لتأخير هذا الأمر إلى العام المقبل.



