السلطات السودانية تحرر 84 رهينة احتجزتهم عصابة للإتجار بالبشر

تمكنت أجهزة الأمن بالسودان، من تحرير 84 رهينة من دولة إريتريا بينهم 51 فتاة، كانوا محتجزين في قبضة عصابة للإتجار بالبشر بولاية كسلا.

وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا العميد علم الدين مشي، إن معلومات دقيقة وردت للأجهزة المختصة، قامت على إثرها القوة بالتحرك صوب الموقع المحدد بغابة كراي درير بمحلية ريفي (غربي كسلا) وطوقت المنطقة، لافتًا إلى أن القوة اشتبكت مع الخاطفين وتمكنت من السيطرة على الوضع وإلقاء القبض على 10 من المتهمين وتحرير الرهائن.

وأشار العميد علم الدين، إلى أن الرهائن المحررين جميعهم من دولة إريتريا، ولا تتجاوز أعمارهم 30 عامًا وكانوا في حالة إنسانية مزرية، حيث تعرضوا لتعذيب وانتهاكات بالغة، وكانوا محتجزين لحين دفع ذويهم فدية مالية.

من جانبه، ثمن والي كسلا بالإنابة عبد الله آدم عباس، جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، قائلًا إن هذه العملية تؤكد تماسك القوات المشتركة ويقظتها في حماية الولاية، مشيدًا بعملية التحرير التي تمت بدون أي خسائر، وأنها تعد رسالة قوية للمجتمع الدولي ليشهد على تعاون السودان في محاربة ظاهرة الإتجار بالبشر.

وطالب عباس، المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في تقديم الدعم اللوجستي لحكومة السودان وولاية كسلا لجهودهما المستمرة في التصدي لمحاربة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.