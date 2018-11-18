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محمد رمضان يثير الجدل بصورة جديدة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:42 م
محمد رمضان يثير الجدل بصورة جديدة
محمد رمضان
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الفجر الفني
 

شارك الفنان محمد رمضان، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" نالت استحسان متابعيه.


وظهر رمضان سعيدا بالتقاط أحد العدسات صورة له مع أحد معجبيه من ذوي القدرات الخاصة، معلقا على الصورة بعبارة: "بعد عشوة في السيدة زينب".


يذكر أن أخر أعمال محمد رمضان فيلم "الديزل"، الذى شارك به فى سباق عيد الأضحى، وشاركه البطولة فيه هنا شيحة وياسمين صبرى وإخراج ياسر سامى.

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