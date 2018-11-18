اتحاد الكرة يصدم الإسماعيلي وينصف النجوم في صفقة إبراهيم حسن (مستند)

أرسلت إدارة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، صورة رسمية لنادي النجوم يفيد باستحقاق النادي الحصول على مبلغ 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي لمخالفة النادي الإسماعيلي لبنود العقد الثلاثي الذي تم بينه وبين النجوم واللاعب إبراهيم حسن.









بالإضافة إلى نسبة الـ50% للنجوم من بيع اللاعب إبراهيم حسن من الإسماعيلي إلى الزمالك، والتي حددتها إدارة شئون اللاعبين بقيمة مليوني ونصف المليون جنيه طبقا لما قدمه الإسماعيلي من مستندات بقيمة بيع اللاعب مقابل 5 مليون جنيه.









وكان مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة ، تقدم بشكوى إلى الإتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحقه من صفقة انتقال لاعبه السابق إبراهيم حسن من الاسماعيلي إلى الزمالك، بعد تحايل مجلس إدارة الاسماعيلي ورفضه دفع مستحقات نادي النجوم من الصفقة.









وينوي الطويلة، التقدم بتظلم على القرار نظرا لوجود مستندات تفيد ان القيمة الحقيقة لإنتقال اللاعب من الإسماعيلي إلى الزمالك تبلغ ما يقرب من 30 مليون جنيه وأن الاسماعيلي أخفى عقود بيع اللاعب والقيمة الحقيقية للصفقة حتى يحرم النجوم من نسبته الحقيقية في الصفقة.



