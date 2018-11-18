النصر يواصل التدريبات تحت إشراف البرتغالي هيلدر

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، بنادي النصر، تدريبات اليوم وذلك تنفيذًا لتعليمات المدرب البرتغالي، هيلدر كريستوفاو، على فترتين صباحية ومسائية.

وفرض المدرب نظام تدريبات اليوم الكامل، لزيادة الجرعة اللياقية للاعبين، حيث اجتمع المدرب مع اللاعبين قبل بداية التدريبات المسائية، لمناقشة المرحلة المقبلة، والتأكيد على مواصلة الانتصارات.

وكثف كريستوفاو من التدريبات اللياقية والتي بدأت بالجري حول الملعب ولمسافات متفاوتة وبسرعات مختلفة.