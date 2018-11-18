تواصل– السعودية| "الأرصاد" تتوقع حالة مطرية على معظم المناطق بدءاً من الغد

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة مطرية على معظم مناطق المملكة بدءاً من صباح يوم غد الاثنين، تكون متوسطة في مجملها على مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، وجازان، والرياض، والشرقية.

بينما تكون متوسطة إلى غزيرة على حائل، والقصيم، وحفر الباطن، والقيصومة، ورفحاء، وتستمر إلى صباح يوم الثلاثاء المقبل، بمشيئة الله.

وأشارت الأرصاد، إلى أنها ستصدر تقريراً مفصلاً فيما يخص التقلبات الجوية المتوقعة – بإذن الله – في نهاية الأسبوع الجاري إلى بداية الأسبوع القادم.

المصدر:- صحيفة تواصل