دمشق تعلن إعادة فتح السفارة الإماراتية من جديد

أبدت الحكومة السورية ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى العاصمة دمشق، وتفعيل عملها من جديد، ويأتي ذلك بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بعد بدء الحرب السورية.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، قوله حول فيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن احتمال عودة دولة الإمارات العربية المتحدة لفتح سفارتها في سوريا: "نحن نرحب بأي خطوة من أجل أن تعيد كل الدول العربية التي أغلقت سفاراتها العمل على أرض الجمهورية العربية السورية، وقرار إعادة السفارة يخص الإمارات وهي دولة ذات سيادة، وهي التي تعلن وتذيع هذا الخبر".





وكانت وسائل إعلامية نشرت خبرا حول زيارة متوقعة لوفد إماراتي لدمشق بهدف بحث إعادة فتح السفارة الإماراتية في سوريا.





وكانت مصادر سورية كشفت سابقاً أن سلطنة عمان تستعد لإعادة تفعيل سفارتها في دمشق، مشيرةً أيضا إلى مساعي عدد من الدول العربية والإقليمية لإعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح سفاراتها في دمشق، والتي كانت قد أغلقت منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011.