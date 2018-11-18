"برلماني" يكشف أهمية إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب

قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إن إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء استجابة سريعة لقرارات قمة شرم الشيخ.





وأضاف "بخيت"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن موقع القاهرة الجغرافي الاستراتيجي يجعلها أقرب ما يكون لدول الساحل والصحراء.





وأشار إلى أن حرص هذه الدول على أمنها القومي دعاها إلى مواجهة الإهاب مواجهة كاملة وشاملة واستراتيجية وجغرافية، وبالتالي جائت مبادرة إنشاء المركز الإقليمي.



