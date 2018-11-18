"برلماني" يكشف أهمية إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:21 مأمنية فوزي
قال اللواء حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، إن إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء استجابة سريعة لقرارات قمة شرم الشيخ.
وأضاف "بخيت"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن موقع القاهرة الجغرافي الاستراتيجي يجعلها أقرب ما يكون لدول الساحل والصحراء.
وأشار إلى أن حرص هذه الدول على أمنها القومي دعاها إلى مواجهة الإهاب مواجهة كاملة وشاملة واستراتيجية وجغرافية، وبالتالي جائت مبادرة إنشاء المركز الإقليمي.
وأوضح "النائب"، أن المركز الإقليمي هام جدًا؛ لأنه سيعمل على حصر منافذ حركة الإرهاب في داخل منطقة حوض تشاد والساحل والصحراء شمال إفريقي، تمنع تسريب أي دعم للعناصر الإرهابية، وتمنع اتصال العناصر الإرهابية ببعضها، وسيتصدى لكل التعقيدات الناجمة عن حرب الإرهاب لمحاربة الإرهاب في ظروف أقوى.