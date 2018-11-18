الجيش اليمني يحقق تقدمًا باتجاه مواقع الحوثيين في محافظتي تعز وحجة

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، تقدمًا جديدًا باتجاه مواقع الحوثيين في محافظتي تعز وحجة.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تمكنت من تحرير تبَّة حامد في مديرية مقبنة، بعد هجوم عنيف شنَّه رجال الجيش على مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي، غربي المحافظة.

وأضاف المصدر، أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين مخلفة نحو 15 قتيلًا في صفوف الحوثيين إلى جانب عدد من الجرحى.

وأكد المصدر أن المعارك ستتواصل حتى يتم استعادة ما تبقى من مواقع في الجبهة الغربية للمحافظة، من قبضة الحوثيين.

وفي محافظة حجة الواقعة على بعد 123 كيلومترًا شمال غرب العاصمة صنعاء، تمكنت قوات الجيش الوطني السيطرة على مثلث عاهم بعد معارك عنيفة مع مسلحي الحوثيين.

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة، إن قوات الجيش شنت عملية عسكرية مسنودة بطيران التحالف العربي، تمكنت خلالها من إحكام السيطرة على قلب مثلث عاهم و6 قرى مجاورة وهي بني الهيج، الطين، الرد، الدريحيه، شعب البز، الشباتية.

وأشار البيان إلى أن العملية العسكرية "أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، وأسر ثلاثة آخرين، كما تم استهداف 3 دوريات عسكرية وعربتين و3 عيارات مختلفة".

هذا وكانت قوات الجيش الوطني نفذت مطلع الشهر الجاري عملية عسكرية باتجاه مثلث عاهم الاستراتيجي، تمكنت خلالها من قطع الخط الأسفلتي الرابط بين مثلث عاهم مستباء؛ لتستكمل فجر هذا اليوم السيطرة على قلب المثلث وعدد من القرى المذكورة.