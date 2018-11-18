نظام التعليم الجديد ×25 معلومة.. تعرف عليها

أثارت بعض الأسئلة والاستفسارات من قبل أولياء الأمور بشأن النظام التعليمي الجديد، لاسيما بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون التعليم الجديد تحت قبة البرلمان، لذا نسنعرض، بعض الأمور والمعلومات في هذا الشأن.

وردًا لعدد من الأسئلة التي تكررت من المواطنين وأولياء الأمور بشأن النظام التعليمي الجديد، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، أن جميع الطلاب في الصفوف من "الثاني الابتدائي حتى الثالث الإعدادي" لا علاقة لهم في جميع أنواع المدارس بنظام التعليم الجديد أو المعدل وكذلك طلاب "الثانى الثانوى والثالث الثانوى" فى العام الدراسي ٢٠١٨ - ٢٠١٩، وشدد على أن المدارس التجريبية تعمل كما هي الآن لجميع الطلاب داخلها حتى تخرجهم بدون أى تغيير فى أى شيء، وفقا لبيان لوزارة التربية والتعليم في مايو المنصرم.

وأضاف أنه سيتم تطبيق نظام التقييم الجديد والامتحانات الإلكترونية، كما سيتم توزيع التابلت بالمحتوى الرقمى المتنوع على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوى عام ٢٠١٨ - ٢٠١٩، وسيحصل الطلاب على الكتاب المدرسي الورقي بالإضافة إلى التابلت المحملة بمناهج إثرائية رقمية ضخمة، كما صرح أن "الحكومة مصرة على النجاح، ولكن في حال فشلنا سنعود إلى ما نحن عليه، فلا يوجد أسوأ من ذلك، وأعتقد أننا قدمنا مؤشرات تبشر بنجاح النظام وتمنحنا جزءًا من ثقة الناس".

1- ويطبق النظام التعليم الحديث، على رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والأول الثانوي ، والهدف منه إلغاء الحفظ والتلقين والإجابات النموذجية، والاعتماد على الفهم والتحليل والبحث والابتكار، بشكل يجعل من الطالب "مفكر وباحث"، ويجعل من المعلم "موجه ومساعد وناصح لهذا الباحث"، وليس يقلن الدرس فقط.

2ـ الامتحانات في الثانوية العامة تراكمية على مدار 3 سنوات، كما يخوض الطالب فيها 12 امتحان على مدار الـ" 3 سنوات.

3ـ يتم اختيار 6 امتحانات للطلاب وتقييمه عليهم، و الامتحان سيكون على مستوى المدرسة وتلغى فكرة الامتحان القومي للثانوية العامة.

4ـ المعلم لن يضع أسئلة الامتحان، ويتم وضع بنوك للأسئلة يشارك فيها الخبراء والمعلمين أيضا.

5- تخصيص حافز للمعلمين الذين يشاركون في وضع أسئلة بنوك الأسئلة، والنظام الجديد يطبق على طلاب المدارس الحكومية والخاصة.

6ـ تسليم طلاب الأول الثانوى أجهزة تابلت تقدر بمليون جهاز، و إصلاح البنية التكنولوجية فى المدارس.

7ـ قرض البنك الدولى لدعم استراتيجية التعليم يقدر بنصف مليار دولار لمدة 5 سنوات.

8ـ يتم توقيع عقد القرض فى واشنطن 20 أبريل المقبل.

9ـ 2 مليار دولار تكلفة إصلاح منظومة التعليم.

10ـ 12 محاور تقوم عليها وثيقة تطوير التعليم منها تدريب المعلمين.

11ـ التابلت لا يعنى تغيب الطلاب عن الدراسة والمدرسة.

12ـ نظام التعليم الجديد يواكب التطورات المتغيرة فى المجتمعات.

13ـ التصحيح ورصد الدرجات سيكون إلكترونيا.

14ـ مجموع الدرجات فى الثانوية العامة سيكون من 410 درجة ويدخل به الجامعة.

15ـ يهدف مشروع تطوير التعليم إلى زيادة الطلاب الملتحقين برياض الأطفال بجودة عالية.

16ـ توقيع عقود تدريب المعلمين وتطبيق النظام الجديد خلال أيام.

17ـ 60 يوما تفصلنا عن تطبيق النظام الجديد.

18ـ المعلم سوف يقوم بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا.

19ـ الطالب الذى يتجاوز نسبة الغياب يحرم من الامتحان.

20ـ الإبقاء على شعب العلمي والأدبي في النظام القائم المطور.

21ـ في النظام الجديد بعد 12 عاما سوف يختلف الأمر ويلغى العلمى والأدبى ويكون للطالب اختيارات أخرى.

22ـ لجنة لتعديل المناهج القائمة بما يتواكب مع الجدول الزمنى للعام الدراسى.

23ـ التركيز على اللغة العربية والدراسة فى المرحلة الابتدائية بالنسبة لمادتى العلوم والرياضيات بالعربى ويبدأ تدريسها بالإنجليزية من المرحلة الإعدادية.

24- اللغة الإنجليزية ستدرس بدءًا من KG1، وستقدم بشكل جديد تمامًا، فلن يضطر الطالب لحفظ الكلمات والقواعد، بينما سيشاهد أفلامًا ويسمع الكلمات من أهل اللغة الأصليين، ويكتبها، ويمارس الأنشطة بها، كما سيدرس مصطلحات علمية ورياضية تساعده على فهم مادتي العلوم والرياضيات حينما ينتقل لدراستهما باللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية، كما أن الطالب سيدرس محتوى مشابها لمحتوى الباقة باللغة الإنجليزية: "يعني الأنشطة اللي هيدرسها بالعربي هيكررها تاني بالإنجليزي في حصة الإنجليزي".

25- التغيير بالنظام الجديد شامل، من حيث المناهج، أساليب التقييم، طريقة جلوس الطلاب داخل الفصول، طريقة شرح المعلمين داخل الفصول.