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"الجار الله" يعلن زيارة قطرية مرتقبة إلى السعودية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:10 م
الجار الله يعلن زيارة قطرية مرتقبة إلى السعودية
خالد الجار الله
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وكالات
 

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في الرياض، ستشهد حضور جميع دول الأعضاء في المجلس.


وأكد الجار الله، أن القمة المقبلة أن حضور جميع دول الاعضاء في مجلس التعاون، بمثابة "بادرة تبعث على التفاؤل".


ونشرت صحيفة "الراي" الكويتية في وقت سابق نقلا عن مصادرها، أن القمة ستعقد بحضور جميع قادة دول المجلس أو من يمثلهم، من دون تحديد مستوى التمثيل "الخاضع كما في كل مرة لمشاورات اللحظات الأخيرة".


وتمنت المصادر أن تفتح القمة المقبلة صفحة جديدة في العلاقات بين دول الخليج "خاصة وأن المنطقة على أعتاب تطورات تصعيدية في المجال الإقليمي تتطلب وحدة الصف والكلمة".


وأشارت الصحيفة وفقا للمصادر، إلى أن "المساعي قائمة على قدم وساق من أجل الوصول الى نقاط مشتركة يمكن البناء عليها.


ولم تستبعد المصادر إمكانية عقد اجتماعات ولقاءات تمهيدية قبل القمة "حتى ولو من دون إعلان"، تجمع بين مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف دول الخليج.


وسيكون الهدف من هذه الاجتماعات واللقاءات، لوضع مسودة اتفاق للمرحلة المقبلة قائمة "على قاعدة المصارحة والمكاشفة".


وشددت المصادر على أن جميع قادة الخليج "متمسكين بمنظومة مجلس التعاون".

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