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عمرو أديب عن ارتفاع أسعار حلوى المولد: "ربنا ماقلش إنها فرض.. اشتروا لحمة"

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:14 م
عمرو أديب عن ارتفاع أسعار حلوى المولد: ربنا ماقلش إنها فرض.. اشتروا لحمة
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من الشكوى من ارتفاع أسعار علب حلوى المولد، قائلا: "الموضوع ده نقطني.. ربنا ماقالش حلاوة المولد فرض".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن الظروف الاقتصادية صعبة، والمواطنين لديهم أولويات أهم من حلويات المولد، مضيفًا: "حلاوة المولد أخرها النمل هياكلها.. ولو حد عايز يساعد محتاج يديله فلوس بدل ما يشتري له علبة حلويات".

وتسائل "أديب"، "ما علاقة المولد النبوي بعروسة المولد والحلويات؟"، لافتا إلى أن عروسة المولد المحجبة هى أحدث صيحات الموضة الآن، مضيفًا منفعلا: "بيقولوا لازم العروسة تكون محجبة وتغطي العورة.. عورة إيه رفعتوا الفستان وشفتوا العورة".

وأضاف، "لو مقتدر اشتري.. لو متقدرش مش مهم وفي حاجات أهم اشتروا سمك ولا لحمة وادفعوا فلوس الدروس".
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