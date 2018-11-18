الأوقاف: راتب محفظ القرآن الكريم 300 جنيه وسيزيد لـ 400
الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:13 مكساب أحمد
قال الدكتور هشام عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف، إن من يقوم بتحفيظ القرآن الكريم يتشرط فيه حفظه للقرآن الكريم كاملًا، وأن يكون ملمًا بأحكام القراءة، وأن يكون صاحب فكر مستنير.
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن وزارة الأوقاف تقدم راتب شهري للمحفظ يقدر بـ300 جنيه، وخلال المرحلة المقبلة سيتم زيادته لـ400 جنيه، لافتًا إلى أن هذا الدعم يأتي من جهود وزارة الأوقاف الخاصة، ولا تحصل على أي أموال من الدولة مقابل ذلك.
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