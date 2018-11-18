الأوقاف: راتب محفظ القرآن الكريم 300 جنيه وسيزيد لـ 400

قال الدكتور هشام عبد العزيز، وكيل وزارة الأوقاف، إن من يقوم بتحفيظ القرآن الكريم يتشرط فيه حفظه للقرآن الكريم كاملًا، وأن يكون ملمًا بأحكام القراءة، وأن يكون صاحب فكر مستنير.



