المصري البورسعيدي ينهي ترتيباته لاستقبال اللجنة الأمنية لمعاينة "الاستاد"

أتمت إدارة النادي المصري كافة ترتيباتها لاستقبال اللجنة الأمنية المُشّكلة من عدد من الجهات المعنية لمعاينة ستاد المصري والوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تحديث منظومة كاميرات المراقبة الأمنية بأحدث الكاميرات.





وتلقت إدارة النادي المصري خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بموعد الزيارة المقررة صباح غدا الاثنين ، حيث ستتفقد اللجنة كافة مرافق الاستاد وكذلك منظومة الكاميرات وغرف التحكم وذلك لاعداد تقرير عن جاهزية الاستاد قبل اتخاذ قرار اقامة المباريات المحلية عليه.