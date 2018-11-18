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إيسكو يحمل شارة إسبانيا بعد 35 مباراة دولية فقط

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:11 م
إيسكو يحمل شارة إسبانيا بعد 35 مباراة دولية فقط
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الفجر الرياضي
 
حمل فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد، شارة المنتخب الإسباني خلال لقاء البوسنة والهرسك الودي مساء اليوم بين المنتخبين.


ذكر حساب ماستر شيب، أن إيسكو حمل شارة منتخب إسبانيا بعدما خاض 35 مباراة دولية فقط، وهو أمر لم يحدث منذ سبتمبر 2005 عندما خاض توريس 20 مباراة دولية فقط وهو في عمر 21 عاماً.


وحصل إيسكو على شارة قيادة المنتخب اليوم بعدما قام إنريكي بالعديد من التغييرات ليمنح فرصة للاعبين الشباب للمشاركة مع المنتخب.

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