عمرو سعد: جائزة القومي للسينما "أصلية مش مضروبة".. وأهديها لضحايا حادث المينا

أعرب الفنان عمرو سعد عن سعادته بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل دور أول في المهرجان القومي للسينما، وتوجه بالشكر للوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والفنان سمير سيف ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة برئاسة المخرج محمد عبدالعزيز.

وأكد "سعد" على فخره بالجائزة لأنها جائزة أصلية وليست مضروبة، لافتًا إلى أنه رفض جائزة عرضت عليه من مجلة شهيرة ب٢٠ ألف جنيه.

وأضاف "سعد" أن جائزة المهرجان مهمة بعد أن سبق ونالها الزعيم عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي، مؤكدًا أنه يتشرف بوضع اسمه بجوارهم، مشيرًا إلى أن العاملين بالمهرجان يعملون بما يرضي الله.

وأهدى "سعد" الجائزة وقيمتها المادية للطفلين وفادي ومينا أبناء إحدى ضحايا حادث المنيا الإرهابي، نظرًا لتأثره بقصتهم، مشيرًا إلى أن كل أفلام السينما المصرية ضد الإرهاب لأن من يشاهد السينما أو يستمع للموسيقى لن يقدم على قتل الأبرياء.