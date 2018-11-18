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مالطا: كشف هوية مدبري اغتيال صحفية مناهضة للفساد

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:05 م
مالطا: كشف هوية مدبري اغتيال صحفية مناهضة للفساد
دافني كاروانا جاليزيا
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وكالات
 
أفادت صحيفة "ذي صنداي تايمز"، المالطية، نقلاً عن مصادر أمنية أن الشرطة كشفت هوية مدبري اغتيال الصحفية، دافني كاروانا جاليزيا، التي قتلت في الجزيرة المتوسطية في 2017، بتفجير سيارتها.



ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية لم تسمها أن مجموعة تضم "أكثر من شخصين" محليين خططت للاغتيال.



وأُوقف 3 مشتبه بهم بتهمة تنفيذ الجريمة لكن هوية المخططين الحقيقيين للاغتيال لا تزال غامضة.



وقتلت الصحفية في 16 أكتوبر2017 في انفجار عبوة ناسفة، وضعت تحت سيارتها، بسبب تحقيقاتها حول فضائح تبييض الأموال، وتهريب النفط، من قبل أعضاء في الحكومة أو الجريمة المنظّمة.



وكانت غاليزيا تنتقد بشدة وبشكل مباشر الشخصيات السياسية المحلية.



وفي نهاية أكتوبر الماضي قال نجلها ماثيو إن "عقليّة الإفلات من العقاب" في مالطا تحمي الذين دبروا اغتيال والدته.



ووجهت إلى ثلاثة رجال أوقفوا في 4 ديسمبر2017، وهم الشقيقان ألفريد وجورج ديجورجو، وفينس موسكات، بتهمة القتل.



لكن نجل الصحفية يرى أنّهم "المنفذون وهم في أسفل الهرم"، مؤكداً "لا نعرف من أرسلهم أو من دفع لهم الأموال".



وقالت أسرة الصحفية الأحد إنّها "لم تبلغ رسمياً من الشرطة بكشف هوية مدبري الاغتيال".
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