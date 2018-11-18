باسم مرسي يفسخ عقده مع لاريسا اليوناني

أعلن باسم مرسي نجم الزمالك الزمالك اليوم عن فسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني المعار له والذي لعب لنحو 4 شهور فقط.





وقال مرسي في تصريحات صحفية : "أبلغت مسؤولي لاريسا بالظروف التي تمنعني من السفر لليونان واتفقنا على إنهاء الإعارة وسأتسلم إخطار فسخ العقد من النادي خلال ساعات".





وأضاف: "أمامي عدة عروض سأدرسها لكن الأولوية بالطبع لنادي الزمالك الذي يملك عقدي وسأعود إليه في يناير المقبل".





واختتم مرسي تصريحاته قائلاً : " حزين لعدم اكتمال تجربتي مع لاريسا، ارتباطي بالتجنيد في مصر يمنع سفري إلى اليونان وأتمنى أن يكون القادم أفضل".