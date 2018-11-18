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باسم مرسي يفسخ عقده مع لاريسا اليوناني

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:06 م
باسم مرسي يفسخ عقده مع لاريسا اليوناني
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ريهام عبدالمحسن
 
أعلن باسم مرسي نجم الزمالك الزمالك اليوم عن فسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني المعار له والذي لعب لنحو 4 شهور فقط.

وقال مرسي في تصريحات صحفية : "أبلغت مسؤولي لاريسا بالظروف التي تمنعني من السفر لليونان واتفقنا على إنهاء الإعارة وسأتسلم إخطار فسخ العقد من النادي خلال ساعات".

وأضاف: "أمامي عدة عروض سأدرسها لكن الأولوية بالطبع لنادي الزمالك الذي يملك عقدي وسأعود إليه في يناير المقبل".

واختتم مرسي تصريحاته قائلاً : " حزين لعدم اكتمال تجربتي مع لاريسا، ارتباطي بالتجنيد في مصر يمنع سفري إلى اليونان وأتمنى أن يكون القادم أفضل".
المزيد عن: لاريسا كورة كرة رياضة باسم مرسي
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