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ديدا: أليسون واحد من أفضل حراس المرمى في العالم

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:04 م
ديدا: أليسون واحد من أفضل حراس المرمى في العالم
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مني العوضي
 
يرى البرازيلي الدولي السابق ديدا أن مواطنه أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، يمكن أن يستمر في تطوره السريع ويثبت نفسه كواحد من أفضل حراس المرمى في العالم.

وظهر أليسون بمستوى مميز بعد انضمامه إلى روما في عام 2016، ليصبح في نهاية المطاف الخيار الأول للنادي الإيطالي في بداية موسم 2017-18.

وقال ديدا في تصريحات صحفية: "أنا أحب أليسون بيكر كثيراً، أنه حارس عظيم".

وتابع: "أتيحت لي الفرصة للعمل معه في انترناسيونال، أرى تطوره الرائع في كرة القدم والذهاب إلى أوروبا واللعب للمنتخب البرازيلي".

وأضاف: "آمل أن يتمكن من أن يكون ما يتوقعه الجميع منه، قهر الكثير من الأشياء هنا في أوروبا ويثبت نفسه كواحد من أفضل حراس المرمى في العالم".

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